Já muito se tem dito sobre o aumento da violência em resultado da pandemia, que fechou vítimas e agressores entre as mesmas quatro paredes, mas é necessário “olhar com especificidade” sobre cada grupo vulnerável, assinalam as técnicas no terreno.

Na véspera do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a Lusa conversou com quatro técnicas de casas de abrigo da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica para obter a perspetiva de quem presta apoio, todos os dias.

Augusta Barbosa trabalha no Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, criado há um ano, em plena pandemia, e aponta que o contexto de encerramento de serviços e imposição do teletrabalho impediu as mulheres migrantes de procurarem ajuda.

“Como justificar uma saída? Ficaram muito mais enclausuradas”, observa a psicóloga e técnica da Associação para o Planeamento da Família (APF). Quem a procura diz-lhe que “tem sido muito difícil, porque “vítimas e agressores estão fechadinhos em casa, entre quatro paredes”.

Salientando que os serviços de apoio procuraram adaptar-se e “minimizar o impacto” da pandemia, Augusta Barbosa reconhece, por outro lado, a “burocratização do sistema”, com “serviços que ficaram ainda muito mais pesados e com mais dificuldade em dar resposta”.

Apesar de “agora muita coisa se resolver via e-mail”, o contacto pessoal também “ajuda muito para poder logo clarificar diretamente” e esse deixou de ser possível com a pandemia.

Simultaneamente, sentiu “muito mais dificuldade em autonomizar as mulheres neste período”. O que antes levaria “sete/oito meses” a conseguir “passou a ser uma incógnita”, desde logo porque a inserção no mercado de trabalho se tornou praticamente impossível.

Outra das dificuldades sentidas na casa de abrigo onde trabalha é a gestão do espaço, já que a Covid-19 impôs o afastamento entre pessoas que não são da mesma família.

Neste momento, conta 22 processos ativos e, até outubro, o GAV tinha registado “mais de 500 atendimentos” — presenciais, telefónicos ou por outras vias (uma das formas de comunicar mais utilizada é o WhatsApp).

Esta população cresceu, nomeadamente com o aumento da chegada de refugiados e requerentes de asilo, com “vidas marcadas por violência”, mas atualmente os serviços também conseguem chegar mais às pessoas, realça.

A nacionalidade brasileira tem “alguma representatividade”, havendo ainda mulheres paquistanesas, indianas e nepalesas e “duas ou três de Leste”, indica.

Em geral, as mulheres migrantes vítimas de violência enfrentam uma barreira linguística e a incompreensão sobre o sistema judicial português. “Ando aqui há alguns anos e até eu ainda fico baralhada…”, confessa, ainda que note “uma evolução nos magistrados”.

Por isso, Augusta Barbosa reivindica a criação de bolsas de tradutores especializadas e uma maior aposta na capacitação das mulheres acolhidas que possam depois trabalhar na identificação e no apoio de outras vítimas.

Se as mulheres migrantes foram forçadas pela pandemia a afastarem-se dos serviços, o mesmo não aconteceu com as vítimas da comunidade LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexuais), aponta Paula Allen, que, através da associação Plano i, trabalha na única casa de abrigo para este grupo existente no país.

Com a pandemia, os pedidos de ajuda quadruplicaram. Entre março e abril de 2020, “passaram para 200 a 250”, quando em fevereiro do mesmo ano rondavam “40 a 55, em média”.

Este “aumento significativo”, com pedidos no “país inteiro”, foi “muito complicado de gerir”, reconhece, relatando que “muitas” das vítimas perderam os empregos precários e tiveram de deixar os estudos e os quartos arrendados, regressando “a casa dos agressores e aos armários”.

Isto porque, destaca Paula Allen, “mais de metade destas vítimas são agredidas pela própria família, com quem moram, e não pelos/as companheiros/as, é um paradigma diferente, que altera significativamente a resposta”.

Com a Covid-19, o abrigo com capacidade para acolher nove pessoas passou a poder acolher apenas seis e está “praticamente sempre lotado”, obrigando à articulação com outras estruturas da rede para acolher quem têm de recusar por falta de vagas.

Neste momento têm 728 casos ativos (na maioria presenciais, mas também online). O perfil das vítimas acolhidas até agora é diverso, entre os 18 e os 59 anos, com 133 a identificarem-se como mulheres (95 das quais transgénero) e 88 como homens (64 dos quais cisgénero gays, que se identificam com o seu género biológico).

A casa de abrigo para mulheres com deficiência e/ou incapacidade tem seis das sete vagas preenchidas, mas Ana Lopes, técnica da cooperativa CERCIAG, assinala “um retrocesso” nas sinalizações, “na maior parte feitas por terceiros”, já que “os cuidadores diretos, seja a família ou instituições, são frequentemente os agressores”.

Ana Lopes acredita que, “não havendo acesso aos serviços nem um acompanhamento de maior proximidade”, algumas vítimas não tenham sido encaminhadas.

Além disso, a pandemia teve “um impacto emocional” neste grupo, aumentando os seus receios. “A sua semi-autonomização ficou em suspenso“, observa.

Catarina Neves trabalha na casa de abrigo gerida pela Cáritas de Aveiro para homens vítimas de violência doméstica, que abriu em plena pandemia.

A estrutura acolheu 34 homens desde que abriu, em abril de 2020, e neste momento acompanha oito, tendo lotação para dez.

Em geral, estas vítimas têm outras vulnerabilidades associadas, como doença mental, deficiência, problemas graves de saúde, que limitam a sua inserção no mercado de trabalho. “São forçados a procurar ajuda, enquanto os outros [homens também vítimas] vão tentando desenrascar-se”, assinala.

“Não houve uma diferença significativa nos pedidos, mas no geral as pessoas do sexo masculino têm dificuldade em reconhecer-se enquanto vítimas — isto é transversal”, refere, recordando o papel social atribuído aos homens.

A dificuldade em sair de casa aumentou com a pandemia, confirma a técnica, destacando que estes homens não têm, muitas vezes, acesso aos seus rendimentos. Por outro lado, como tradicionalmente os filhos ficam com as mães, isso dá a este grupo uma maior flexibilidade para sair de casa, ainda que deixem os filhos às mãos de mães agressoras.

Nos primeiros nove meses do ano, 19 pessoas, 14 mulheres e cinco homens, morreram em contexto de violência doméstica. No mesmo período, foram atendidas mais de 31 mil pessoas e outras duas mil foram acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.