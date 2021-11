Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador e agora com um horário alargado. Entre as 10h10 e as 12h00

Esta quarta-feira queremos escutar a sua opinião sobre as moções estratégicas apresentadas pelos candidatos à liderança do PSD. Rui Rio e Paulo Rangel apresentaram esta semana as propostas de estratégia global para o PSD e José Manuel Fernandes esteve a lê-las para dedicar este primeiro contra-corrente mais alargado precisamente ao que pensam os dois homens que querem liderar o maior partido da oposição.

O programa ficará disponível em podcast aqui.