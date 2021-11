Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rádio Observador mostra esta quarta-feira pela primeira vez os novos estúdios, que são dos maiores estúdios de rádio do país, numa emissão especial com vários momentos que pode acompanhar em vídeo em direto aqui no site, no facebook e no canal de youtube do Observador.

A emissão começa às 6h57, com as Manhãs 360º, conduzidas como habitualmente pela Maria João Simões, a quem se juntam diariamente a Carla Jorge de Carvalho, o Júlio Magalhães e o Paulo Ferreira. Logo depois das notícias das 7h chega o Ainda Bem que Faz Essa Pergunta, com as questões que lançam o dia.

A seguir à síntese das 7h30, pode ver o Boa Moeda, Má Moeda, com o Paulo Ferreira, o Fact-Check com o Pedro Rainho e as Outras Histórias do Desporto com a jornalista Mariana Fernandes.

No fim do noticiário das 8h, não pode perder o Três Toques, com o Júlio Magalhães a responder às perguntas sobre desporto da Maria João Simões, da Carla Jorge de Carvalho e do Paulo Ferreira. Segue-se a apresentação do tema do Contra-Corrente, com o José Manuel Fernandes, e o Bom, Mau e Vilão, com Miguel Pinheiro.

Depois das 8h30, mostramos ao vivo como é o programa E o vencedor é…, onde damos notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia.

A seguir às notícias das 9h, entrevistamos Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa.

E após a síntese das 9h30 chega o E o Campeão é…, uma conversa descontraída sobre as figuras do desporto que marcam o dia, moderada por Maria João Simões, com a participação de Júlio Magalhães, Gabriel Alves, Bruno Vieira Amaral e Pedro Henriques.

Depois das 10h00 estreamos o novo formato do Contra-Corrente de José Manuel Fernandes aberto aos ouvintes, que passa a preencher diariamente duas horas de emissão, até às 12h00. O tema desta quarta-feira é o futuro do PSD, a 4 dias das eleições diretas entre Rui Rio e Paulo Rangel.

Por ser quarta-feira, pode ver o E o Resto é História, transmitido em direto em novo horário, das 12h às 13h. João Miguel Tavares e Rui Ramos conversam sobre a Raret, o tema da série portuguesa Glória, disponível na Netflix.

À tarde, a partir das 14h57, arranca o painel conduzido por Nelson Ferreira, com Judite França e Tiago Dores. Poderá ver em direto as rubricas Cassete 60, De Maneira que no fundo é muito isto, Termómetro, Zoom, Lado Bom da Vida e Cabeça de Cartaz.

E na Tarde em Direto, a partir das 17h00, hoje com Ricardo Conceição e Ana Filipa Rosa, pode assistir em direto à nossa rubrica de ciência, o e=mc2, com a professora Conceição Calhau, investigadora da Nova Medical School, sobre o uso de vitamina D no combate à Covid-19. Pelas 19h15, temos a Operação Stop, com Alfredo Lavrador, sobre combustíveis sintéticos, para perceber até que ponto são solução alternativa aos veículos elétricos.

A Rádio Observador, lançada em Junho de 2019, pode ser ouvida em fm em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa, em 98.4 no Grande Porto e em Braga, e em 88.1 no distrito de Aveiro.