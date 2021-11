Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Queimar carvão, uma das formas mais poluentes de produção de energia, é uma das poucas opções que os afegãos têm para se manterem quentes este inverno. “Se tivéssemos eletricidade e gás, as pessoas não usariam carvão”, garante um comerciante de um mercado em Cabul, Abdullah Rahimi, à Agence Frence-Presse.

VIDEO: At a Kabul market, coal is arriving by the tonne as the winter cold sets in. Even as prices rise, Afghans have few options but to burn it for heat, creating some of the world's most dangerous air pic.twitter.com/IITjIkcmTy — AFP News Agency (@AFP) November 25, 2021

Quem frequenta estes negócios conhece as consequências da utilização do carvão, porém não esquece que é a alternativa mais barata. “A poluição causa doenças respiratórias graves… Todos os afegãos sabem o que o carvão faz”, menciona um cliente que estava no mercado, Amanullah Daudzai.

Contudo, mesmo sendo a alternativa mais barata, há afegãos que não têm poder de compra para o adquirir. No mercado, uma viúva de 38 anos com cinco filhos pergunta pelos preços e desiste de negociar. “É muito caro este ano”, justifica. Explica que não sabe quando vai conseguir comprar carvão, admitindo que vendeu todo o seu ouro e joias, depois de ter ficado desempregada aquando da chegada dos talibãs.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os comerciantes reconhecem as dificuldades dos afegãos, uma vez que sentem o impacto no escoamento do carvão. “Antes vendíamos um ou dois camiões por dia. Agora precisamos de 15 ou 20 dias”, diz o comerciante Rahimi.

No meio da crise humanitária, o ambiente acaba por não ser uma prioridade para os afegãos. “O aquecimento global é um problema do mundo todo. Estamos cientes disso”, diz o cliente Daudzai. “Está a ficar cada vez mais quente, não temos neve todos os invernos como costumávamos ter”, acrescenta ainda.

O Afeganistão, um dos países mais pobres do mundo, não é um dos piores poluidores. Em 2018, o afegão médio emitia 0,2 toneladas de CO2, em comparação com as cerca de 15 do norte-americano, de acordo com os dados do Banco Mundial. No entanto, Cabul está entre as 10 cidades mais poluídas do mundo.