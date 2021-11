Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Sporting vai ter mesmo de pagar um total de 5,5 milhões à Sampdoria, em quatro prestações, no âmbito da transferência de Bruno Fernandes de Alvalade para o Manchester United, em janeiro de 2020. A decisão do caso terá sido já comunicada aos clubes pela FIFA e pelo Tribunal Arbitral de Desporto, segundo avançou Il Secolo XIX, que analisaram uma queixa feita pelos italianos no final de fevereiro desse mesmo ano por considerarem que teriam direito a 10% do valor da venda do médio. Ao mesmo tempo, o clube de Génova terá de pagar ao Sparta Praga dois milhões de euros (além de um jogo particular) ainda por Patrick Schick.

De recordar que, quando foi contratado pelo Sporting à Sampdoria, no verão de 2017, por um valor de 8,5 milhões de euros, ficou também acordado que os transalpinos teriam direito a 10% da mais valia de uma futura transferência, cláusula que é cada vez mais frequente no futebol para diminuir os valores fixos a pagar. No entanto, o internacional português rescindiu de forma unilateral com os leões no verão de 2018, no seguimento do ataque à Academia, tendo depois rubricado um novo vínculo quando se deu o regresso a Alvalade depois do Mundial – um vínculo que seria mais tarde renovado, já na temporada de 2019/20.

Era exatamente aí que entroncava o problema: a Sampdoria não tinha dúvidas que essa percentagem da mais valia nunca perdia validade mesmo tendo em conta a rescisão do vínculo, ao passo que o Sporting tentava perceber junto de peritos se essa desvinculação fazia com que existisse uma libertação dos compromissos anteriores. Certo é que a formação italiana ainda nunca recebeu os 4,65 milhões pedidos, que agora acrescem de juros, e que estarão do lado dos leões, tendo em conta que o Manchester United é alheio a essa cláusula e faz o pagamento do acordo pelo passe do jogador à parte de outros compromissos que existam.

