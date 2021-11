Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Parlamento aprovou, na generalidade, esta quinta-feira, o alargamento do período de faltas justificadas pelo luto parental dos cinco para os 20 dias consecutivos.

Todos os nove projetos de lei (do PS, PSD, BE, PCP, PAN, IL, Chega e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues) apresentados foram aprovados, mas ainda terão de ser validados também na especialidade, onde os deputados vão tentar encontrar um consenso. Os partidos concordam em, pelo menos, um ponto (o alargamento dos cinco para 20 dias no caso da morte de um filho), mas divergem noutros. Por exemplo, o PSD defende que o custo da medida não deve ser imputado ao empregador. Na sua proposta, propõem que “a retribuição relativa às faltas por falecimento de descendente ou equiparado no 1.º grau na linha reta [filhos] é suportada pela entidade empregadora até ao 5.º dia [como até agora], e pela segurança social ou entidades públicas responsáveis, a partir do 6.º dia de falta”.

Na quarta-feira, ao Observador, a deputada do PSD Sandra Pereira adiantou que, no final do plenário desta quinta-feira, haverá uma reunião da comissão, na qual o grupo parlamentar espera chegar a um consenso com os outros partidos no ponto dos custos até à votação final de sexta-feira. “Queremos uma reflexão para chegar a uma solução mais equilibrada”, referiu.

Bloco de Esquerda, PCP e Chega também querem um alargamento no caso da morte de irmãos, netos e avós. Há também propostas para faltas justificadas perante a perda gestacional. Mas nem um caso nem o outro deverão avançar por falta de consenso (pelo menos o PS e o PSD consideram que este não é o momento para fazer essas alterações).

O tema do alargamento do luto parental foi colocado em cima da mesa pela Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, que lançou a 1 de setembro uma petição — sob o mote “o luto de uma vida não cabe em cinco dias” —, precisamente, para alargar até 20 dias o período de faltas justificadas pela morte de um filho. Os partidos responderam ao apelo: à exceção do CDS-PP e dos Verdes, todos apresentaram propostas nesse sentido, que foram aprovadas na generalidade e vão ser discutidas na especialidade para se chegar a um consenso nos pontos onde ele ainda não existe.