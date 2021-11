Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Realiza-se esta quinta-feira o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, que se realizam a 21, 22 e 23 de dezembro, mesmo, mesmo em cima do Natal. Com os grandes ainda em prova, destaque para as presenças de Leça e Paredes, que representam o Campeonato de Portugal.

Sporting, Benfica, FC Porto, Portimonense, Vizela, Sp. Braga, Famalicão, Estoril, Belenenses SAD, Moreirense e Tondela (da I Liga), Casa Pia, Rio Ave e Mafra (Liga 2) são os restantes clubes ainda em prova.

O FC Porto foi o primeiro clube a ser sorteado e vai defrontar o Benfica, no jogo grande da eliminatória que sai logo nas duas primeiras bolas do sorteio, tiradas pelo ex-internacional português Nuno Gomes.

De seguida, um jogo entre equipas do Campeonato de Portugal, entre Leça e Paredes, o que garante uma equipa do quarto escalão do futebol português nos quartos de final da prova rainha.

Tondela-Estoril, Rio Ave-B SAD foram os jogos que se seguiram, saindo de seguida o Casa Pia e logo depois o Sporting, num dérbi lisboeta que faz regressar Rúben Amorim à “casa de partida”, onde se destacou em primeiro lugar como treinador principal.

O Sp. Braga visita o campo do Vizela, o Mafra recebe o Moreirense e há ainda um Famalicão-Portimonense.