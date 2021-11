Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quatro tentativas de remates, quatro tiros enquadrados, dois golos, um penálti falhado, 56% de eficácia de passe, uma ocasião flagrante criada, um cruzamento… dois prémios: após ter sido eleito o Melhor Jogador do Sporting-B. Dortmund, Pedro Gonçalves foi também distinguido como o Melhor Jogador da Jornada na Liga dos Campeões, uma quinta ronda que assegurou a passagem dos leões aos oitavos da prova.

???????? Sporting CP sensation Pedro Gonçalves is your #UCL Player of the Week ???? What does the future have in store for him?#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/Oemdidji0P — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021

O avançado (ou médio convertido na última época em avançado) de 23 anos deu prolongamento a uma época de sonho na estreia na Liga milionária, onde falhou os dois primeiros encontros por lesão frente a Ajax e B. Dortmund, voltou na Turquia com o Besiktas e bisou nas duas últimas partidas, de novo com a formação de Istambul mas em Alvalade e com os germânicos. Em três jogos e 250 minutos, Pote marcou quatro golos.

⌚️Intervalo: SCP 2-0 BVB ????????Pedro Gonçalves com os ⚽️⚽️2 golos nesta noite, chega ao top-3 dos jogadores dos leões com mais golos na ⭐️Champions League (formato atual):

6 ????????Liedson

5 ????????Nani

4 ????????Bruno César

4 ????????Pote ↗️ pic.twitter.com/kADfKHRgVp — playmakerstats (@playmaker_PT) November 24, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pedro Gonçalves juntou-se a uma lista onde estavam, nas primeiras quatro jornadas, Lewandowski (Bayern), Daley Blind (Ajax), Athanasiadis (Sheriff Tiraspol) e Haller (Ajax). O jogador estava também nomeado para Melhor Golo da Jornada mas a escolha recaiu no remate de fora da área de Thiago frente ao FC Porto. Já em relação à Equipa da Semana o avançado não falhou a presença, a par do companheiro Pedo Porro e ainda de Otamendi, internacional argentino do Benfica. A equipa nomeada foi: Courtois (Real Madrid); Reece James (Chelsea), Chalobah (Chelsea), Otamendi, David Alaba (Real Madrid), Pedo Porro, Thiago (Liverpool), Nkunku (RB Leipzig), Pedro Gonçalves, Forsberg (RB Leipzig) e Dzeko (Inter).

???? Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week ???? ????#UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021

👕 Džeko spearheads the fantasy Team of the Week 🙌 Who was your best pick? 🤔#UCLTOTW | @PlayStationEU | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021

É um sonho para mim marcar um hat-trick mas infelizmente já estou habituado a muitos bis, parece que às vezes o terceiro golo não está a sair. Mas fico contente pela vitória e espero poder continuar ainda mais. Golos? Explicam-se pelo trabalho. Muitos dizem que é sorte mas é muito trabalho em treino e finalização. O apuramento para os oitavos é um excelente trabalho de todos. Fico contente por estar muito perto da baliza, posso concretizar mais golos. Vamos continuar a trabalhar”, comentou após o jogo, na flash interview da Eleven Sports.

Aquele que foi já o 11.º bis desde que chegou a Alvalade, no verão de 2020, valeu também um outro registo, com o internacional a tornar-se apenas o segundo português depois de Cristiano Ronaldo a marcar dois golos em partidas consecutivas da principal prova europeia de clubes. É também esse rendimento que, segundo o Goalpoint, coloca Pedro Gonçalves como um dos três portugueses no top 10 da prova até ao momento, numa lista onde constam nesta fase da competição Haller (Ajax), João Cancelo (Manchester City), Nkunku (RB Leipzig), Mahrez (Manchester City), Leroy Sané (Bayern), Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern), Bruno Fernandes (Manchester United) e Vinícius Júnior (Real Madrid).