O Parlamento açoriano aprovou o orçamento regional para 2022 com os votos a favor dos partidos da coligação PSD/CDS/PPM e com o ‘sim’ dos parceiros, o Chega, o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) e a Iniciativa Liberal.

“A proposta do plano regional anual para 2022 foi aprovada na generalidade com 21 votos a favor do PSD, três do CDS, dois do PPM, um do Chega, um da IL e um do deputado independente, 25 votos contra do PS, dois do BE e um do PAN”, anunciou Luís Garcia, presidente do Parlamento regional.