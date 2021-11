Boletim DGS. Terceiro dia acima dos três mil casos e internamentos mais do que duplicaram num espaço de um mês

Das unidades de cuidados intensivos (UCI) saíram três pessoas nas últimas 24 horas. No total, esta sexta-feira, 100 pessoas necessitam de cuidados especiais, enquanto a 26 de outubro estavam 62 doentes em UCI.

Fazendo a mesma comparação, houve um aumento de 20 mil casos ativos em apenas um mês. Esta sexta-feira há 50.880 casos ativos; a 26 de outubro eram 30.878.

No que diz respeito ao R(t), este parâmetro desceu de 1,20 para 1,19 em termos nacionais desde a passada quarta-feira. No continente, o rácio de transmissibilidade manteve-se nos 1,20. Já a incidência voltou a disparar: nacionalmente, reportam-se 279,8 casos por 100 mil habitantes (no último levantamento era 251,1), no continente registam-se 280,2 infeções por 100 mil habitantes (na quarta-feira estava nos 251,3). Tendo em conta estes indicadores, Portugal permanece, na matriz de risco, no vermelho.