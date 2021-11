Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dois jornalistas foram detidos no Qatar por alegada invasão de propriedade privada, no domingo. A estação de televisão e rádio estatal norueguesa NRK, para quem os jornalistas trabalham, disse à CNN que os homens foram detidos porque estavam a cobrir as condições laborais dos trabalhadores do país.

Halvor Ekeland e Lokman Ghorbani foram libertados pelas autoridades na terça-feira, e voaram de volta para a Noruega na manhã de quarta-feira.

O Gabinete de Comunicação do Governo do Qatar disse, em comunicado no site oficial, que os jornalistas foram detidos por “invasão de propriedade privada e gravação de vídeo sem licença”:

“As autoridades detiveram a equipa devido a uma queixa do dono da propriedade privada onde a equipa se encontrava, ilegalmente. A equipa foi libertada sem acusações no dia 23 de novembro depois da realização dos procedimentos legais necessários. A embaixada norueguesa e a administração da NRK foram informadas de todos os avanços na situação”, diz o comunicado.

A instituição garantiu, ainda, que o Governo concedeu, aos jornalistas, a liberdade de filmar “o que quisessem” no país, através de uma licença, e que até mostrou disponibilidade para agendar reuniões entre os jornalistas e “altos funcionários do Governo”.

O diretor da NRK, Thor Gjermund Eriksen, desmente a versão das autoridades qataris, e defendeu os funcionários da estação:

“Os empregados da NRK comportaram-se de acordo com os princípios e o código de Ética de jornalismo. […] Mesmo que as autoridades qataris acreditem que os jornalistas tenham quebrado alguma regra, o tratamento a que os submeteram é inaceitável. A detenção dos jornalistas e confiscação de todo o seu equipamento foi completamente desproporcionado. Ameaça o jornalismo livre e independente e cria um sentimento de medo em todos os jornalistas que visitem o Qatar”.

Em reação aos acontecimentos, a FIFA disse, em comunicado enviado à CNN, que “defende os princípios da liberdade de imprensa”, e que “esteve em contacto com as autoridades locais e a NRK” para acompanhar a situação.

O presidente da Associação Norueguesa de Futebol (NFF), Terje Svendsen, afirmou, em carta publicada no site da associação, que é “absolutamente inaceitável que jornalistas sejam detidos pelo exercício das suas funções”, e exigiu à FIFA a garantia da liberdade de imprensa durante o campeonato do mundo. O responsável máximo do futebol norueguês pediu ainda à Ministra dos Negócios Estrangeiros, Anniken Huitfeldt, que tomasse uma posição clara relativamente à “importância de os jornalistas poderem realizar o seu trabalho sem a interferência das autoridades”.

As associações nacionais de futebol da Dinamarca, Suécia, Islândia, Finlândia e Ilhas Faroé assinaram uma carta conjunta em solidariedade com a associação norueguesa, onde acusam o governo do Qatar de fazer “promessas em vão” relativamente à liberdade de imprensa, uma vez que “os jornalistas continuam a ser detidos no país”.

O Qatar tem sido acusado de não garantir a segurança dos trabalhadores de construção civil, e os relatos de pessoas a morrer, em obras, acumulam-se. O The Guardian noticiou, em fevereiro, que mais de 6.500 trabalhadores estrangeiros, oriundos de outros países asiáticos (Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka) morreram no Qatar desde 2010 — quando a decisão da FIFA de atribuir a organização do Mundial2022 ao país foi anunciada.

Esta nomeação levou o Qatar a iniciar um projeto de obras públicas de enorme dimensão: estão a ser construídos sete estádios, um novo aeroporto, estradas, transportes públicos, hotéis e até mesmo uma nova cidade, Lusail (na imagem). Segundo o Independent, o estádio de Lusail, que vai ter 80 mil lugares para adeptos, vai ser palco da final do mundial.

O Mundial2022 vai começar no dia 21 de novembro do próximo ano – vai ser o primeiro Mundial a ser disputado durante o inverno – e acaba no dia 18 de dezembro.