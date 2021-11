A explosão de um projétil matou seis crianças e feriu outra, no bairro Ndzonde, a cerca de 12 quilómetros da cidade de Menongue, capital da província angolana do Cuando Cubango, informou o governo local.

De acordo com uma nota de condolências do governo da província do Cuando Cubango a que a Lusa teve acesso esta sexta-feira, o acidente ocorreu na quarta-feira, por volta das 10h00.

“O governo provincial está profundamente abalado com este horrível acontecimento que retirou da família vidas na flor da idade, facto que pela sua terrível agressão, não são encontradas facilmente palavras adequadas para consolar estas famílias quebrantadas“, refere a nota.

As crianças com idades entre os seis e 12 anos, encontraram o projétil de morteiro, provocando a explosão do mesmo quando tentaram abrir o objeto.

As autoridades locais asseguraram que vão prestar todo apoio possível, garantindo de igual modo que “os serviços médicos tudo estão a fazer para que, no mais curto espaço de tempo, a criança com ferimentos esteja em condições de voltar ao convívio familiar sã e salva”.