Formiga diz adeus à seleção 26 anos e 7 mundiais depois. Mãe Celeste superou medo de voar e foi à bancada pela primeira (e última) vez

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A brasileira Miraildes Maciel Mota nasceu em Salvador, Bahia, há 43 anos. Se o nome não diz nada, talvez a alcunha Formiga faça lembrar várias façanhas a quem acompanha o futebol no seu todo. Do bairro de Periperi até à seleção brasileira de futebol feminino demorou apenas 17 anos e foi da seleção canarinha que se despediu na passada noite de quinta-feira, 26 anos depois da estreia. O adeus de Formiga à seleção que conheceu durante toda a vida de futebolista aconteceu frente à Índia, no Torneio Internacional de Manaus, no Brasil, numa vitória por 6-1. Formiga saiu do banco, jogou cerca de 20 minutos e esteve perto do golo, mas não conseguiu assinalar com um remate certeiro o seu último jogo com a camisola… que desta vez não é emprestada.

É que no Mundial de 1995, o segundo de sempre do futebol feminino, na Suécia, o Brasil, que não passou da fase de grupos, não tinha praticamente apoios para as suas jogadoras, que nem equipamentos próprios tinham. Assim, a situação foi salva com a reutilização das camisolas usadas por Romário, Bebeto, Dunga e companhia no Mundial de 1994, nos EUA, em que o Brasil chegou ao famoso tetra. As camisolas não ajudaram ao jogo jogado, mas estava dado o mote para uma carreira ímpar de Formiga.

É que desde 1995 até esta despedida, Formiga participou em todos os Mundiais e todos os Jogos Olímpicos. O resultado? É a única futebolista (entre homens e mulheres) a participar em sete Copas do Mundo, entrando em campo também em sete Jogos Olímpicos. A nível de olimpíadas, participa desde Atlanta 1996, nos EUA, e partilha com o velejador Robert Scheidt o topo da lista de atletas brasileiros com mais participações. Dos Jogos trouxe a prata por duas vezes, em Atenas 2004 e Pequim 2008.