O governo de França cancelou as negociações de alto nível com o Reino Unido sobre a crise migratória no Canal da Mancha, uma crise diplomática desencadeada esta semana pela morte por afogamento de 27 migrantes que tentavam atravessar o canal e no seguimento de uma carta enviada na quinta-feira pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ao Presidente francês, Emmanuel Macron.

A notícia está a ser avançada na manhã desta sexta-feira pela BBC, que explica que o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, não pretende levar avante as negociações de alto nível com a ministra do Interior britânica, Priti Patel, depois de Boris Johnson ter divulgado publicamente a carta que enviou a Emmanuel Macron — na qual detalha os passos que entende que devem ser dados para resolver a crise migratória e que passa pela devolução ao continente europeu de todos os migrantes que consigam passar o Canal da Mancha.

Priti Patel já não irá, assim, visitar Gérald Darmanin no próximo domingo em França para novas discussões sobre o assunto.

A crise política em torno das travessias do Canal da Mancha intensificou-se esta semana com a morte de 27 migrantes que tentavam atravessar o canal entre o norte de França e o Reino Unido num barco insuflável que naufragou.

Na sequência da tragédia, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, escreveu uma carta ao Presidente francês, Emmanuel Macron, na qual propõe explicitamente a criação de mecanismos que permitam devolver todos os migrantes que atravessem o Canal da Mancha ao continente europeu.

Na carta, Boris Johnson diz a Emmanuel Macron que já tinha alertado para a possibilidade de uma tragédia destas ocorrer. “Como tinha dito numa carta que lhe enviei no verão, há muito tempo que estava preocupado com a possibilidade de uma manhã acordarmos com a notícia de uma tragédia grave, com uma grande perda de vidas no Canal, incluindo de mulheres e crianças. Assinalei que os povos britânico e francês teriam direito a questionar se nós tínhamos feito todos os possíveis para evitar uma catástrofe assim”, escreveu Johnson. “Uma catástrofe dessas aconteceu agora.”

Boris Johnson diz na carta que é necessário “aumentar” os esforços de patrulhamento do Canal da Mancha para evitar novas tragédias e lembra que na manhã de quinta-feira “chegaram mais barcos com mais vidas em risco“.