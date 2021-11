Os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima esta sexta-feira, prevendo-se ondas com quatro metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo de agitação marítima forte vai estar em vigor até às 18h00 desta sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

O IPMA prevê, para esta sexta-feira, no continente céu pouco nublado ou limpo e períodos de chuva fraca no extremo norte a partir da tarde e no litoral a norte do Cabo da Roca no final do dia, que poderão ser sob a forma de neve acima de 1.400 metros de altitude.

A previsão aponta também para formação de gelo ou geada, em especial no norte e centro, neblina ou nevoeiro matinais nalguns vales e terras baixas, pequena descida da temperatura mínima nas regiões centro e sul e pequena subida da máxima na região centro.

Está ainda previsto vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora e agitação marítima forte na costa ocidental.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -1 graus Celsius (na Guarda) e os 7 (em Lisboa) e as máximas entre os 6 (na Guarda) e os 16 (em Faro).