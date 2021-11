Um mosaico romano foi encontrado numa quinta agrícola na localidade de Rutland, no centro de Inglaterra. A peça está ligada à história do herói grego Aquiles na Guerra de Tróia e o governo britânico já lhe atribuiu estatuto de interesse nacional

