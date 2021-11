Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Chega inicia esta sexta-feira o quarto Congresso da história do partido. São quatro reuniões magnas em dois anos e meio, duas em seis meses. Depois de Oeiras, Évora e Coimbra, os militantes do partido liderado por André Ventura reúnem-se em Viseu até ao próximo domingo, num Congresso extraordinário marcado após o Tribunal Constitucional ter dito que as decisões políticas do Chega estão ilegais.

Apesar de ser extraordinário e extemporâneo, este Congresso acontece numa altura crucial para o Chega, num momento em que o partido está a abandonar a ideia de “um homem só” e isso está a sair caro a André Ventura.

No último ano o Chega conseguiu (quase) tudo a que se propôs: conseguiu ser fundamental para a construção de um governo de direita nos Açores; André Ventura conquistou o terceiro lugar nas eleições Presidenciais; o líder do partido conquistou aquilo a que chamou uma “enorme implantação local” nas eleições autárquicas e elegeu 19 vereadores nas primeiras locais em que foi a votos.

À primeira vista tudo parecia estar a correr de feição. Mas as conquistas trouxeram dores de crescimento ao partido, um pouco em todas as frentes.

Em primeiro lugar, as autárquicas destaparam a existência de erros de casting em vários lugares do país e, mesmo após o ato eleitoral e o número de representantes com o carimbo do Chega, os problemas não desapareceram. Contra a direção nacional, o partido votou favoravelmente em listas da CDU, no Seixal, sem exigir nada em troca e viabilizou diversos órgãos à esquerda através de abstenções.

Pelo caminho, o Chega já perdeu a vereadora que conquistou em Moura. Cidália Figueira optou por pôr fim à ligação com o partido e ficou no cargo como independente.

Uma situação idêntica já tinha ocorrido nos Açores quando o Chega, depois de quezílias internas na região, perdeu um dos deputados. Semanas antes, Ventura tinha dito que o partido agiria “muito duramente” caso algum deputado regional se tornasse “não-inscrito”.

Carlos Furtado seguiu mesmo como deputado não inscrito e o Chega ficou com apenas um dos deputados que elegeu para o Parlamento açoriano.

Mas a gota de água ocorreu quando André Ventura e a direção do partido acabaram desautorizados na situação do Governo dos Açores. O líder do partido marcou uma conferência de imprensa para dizer que “Rui Rio não merece a consideração do Chega”, que o PSD teve uma “atitude nacional e regional de hostilização do Chega” e que a tinha sido dada uma “recomendação” para deixar cair o Governo de José Manuel Bolieiro. Mas José Pacheco salvou mesmo o orçamento e o Governo de Bolieiro “a bem da estabilidade”.

André Ventura ainda recuou ao garantir que estava em “total sintonia” e escudou-se no facto de terem sido aceites “todas as condições” impostas pelo Chega ao Executivo de Bolieiro. “Se é assim, se o Governo dos Açores cedeu em toda a linha, também não nos ficaria bem dizer ‘bom, então assim chumbamos à mesma’. Portanto, vamos ver, eu tenho as minhas dúvidas, mantenho as minhas dúvidas”, disse após a aprovação do orçamento regional.

A grande questão que se impõe é se André Ventura sai ou não fragilizado interna e externamente de todas estas situações. Desde os erros de casting ao facto de ser desautorizado. No partido a oposição começa a ganhar expressão aos poucos — no Congresso que começa esta sexta-feira há cerca de 80 congressistas (em 500) que foram eleitos em listas não escolhidas pela direção — e Ventura teve pela primeira vez adversário numas eleições internas.

O líder do partido venceu com 94,78% dos votos, mas apenas quatro mil militantes do Chega foram às urnas, perante, segundo dados do Chega, um “universo de 40 mil militantes”, dos quais apenas “20 mil estavam aptos” para votar. Ou seja, apenas 10% dos militantes votaram nas eleições.

Agora, e com todas as incidências nos Açores e no pós-autárquicas, o Chega tem de lutar contra o voto útil nas próximas eleições legislativas — André Ventura já admitiu que o partido pode ser prejudicado pela bipolarização — e contra a ideia de que o partido pode enfraquecer com as questões internas.

Os estatutos, os 2/3 e a memória de Évora

Outra das grandes questões deste Congresso prende-se com os estatutos, tendo em conta que o Tribunal Constitucional considerou ilegal a convocatória para o Congresso de Évora e, por isso, invalidou os atos do partido a partir desse momento.

Foi exatamente nesse Congresso que foram votados os novos estatutos do partido, em que a direção deixou de ter de ser aprovada por 2/3 dos congressistas e passou a precisar apenas de maioria relativa.

Um constitucionalista ouvido pelo Observador explica que não há um grande historial para situações deste género, mas considera que utilizar os estatutos aprovados em Évora pode levar a uma impugnação de duas formas: caso algum militante o faça ou o próprio Tribunal Constitucional.

“O partido sujeita-se a que algum militante possa impugnar as deliberações tomadas para o TC, mas em boa verdade o que deviam fazer era aplicar os estatutos anteriores e não os que foram aprovados, mas… não é tudo absolutamente inequívoco, há uma margem para fazerem o que entenderem e isso pode ser impugnado”, explica o especialista.

Por outro lado, traça um cenário diferente: “Numa impugnação, a posição que valeria será a de que os estatutos que devem ser aplicados são os anteriores e não os que resultaram da última alteração porque essa viu-se inválida.”

Apesar de admitir que a questão “não é simples” porque a “lei não a resolve claramente”, o constitucionalista considera que seguir os primeiros estatutos seria o mais correto.

Os 2/3 necessários para aprovar a direção deram muito que falar no Congresso de Évora e levaram até André Ventura às lágrimas. Foram precisas três tentativas para que o líder do partido aprovasse a direção. Agora, é importante saber como será aprovada a nova direção — que terá pequenas mudanças —, se será ou não preciso 2/3 e se haverá ou não dificuldades.