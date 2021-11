A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou esta sexta-feira “de preocupação” a nova variante B.1.1.529 da Covid-19, detetada pela primeira vez na África do Sul, batizando-a de Ómicron, a décima quinta letra do alfabeto grego.

A nova variante foi comunicada à OMS pela África do Sul na quarta-feira, tendo o grupo de peritos consultivo da OMS para a monitorização da evolução do coronavírus SARS-CoV-2 se reunido esta sexta-feira para avaliar a B.1.1.529 e proposto a classificação.

Segundo a OMS, a variante Omicron tem “um grande número de mutações, algumas das quais preocupantes”. Dados preliminares sugerem também “um risco acrescido de reinfeção” com esta estirpe, em comparação com outras variantes de preocupação, adianta a agência da ONU em comunicado.

Além disso, a OMS dá conta de que os casos desta variante estão a aumentar em todas as regiões da África do Sul, aconselhando a que os estados-membros “melhorem os esforços de sequenciamento” da estirpe, de modo a recolher as sequências completas do genoma.