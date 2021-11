O Reino Unido vai adicionar seis países africanos à “lista vermelha” da Covid-19, proibindo temporariamente os voos, devido ao risco associado à nova variante detetada na África do Sul e considerada a “pior até agora”, foi divulgado esta quinta-feira.

A variante B.1.1.529 tem “um número extremamente elevado” de mutações que podem evitar a resposta imunitária criada pela infeção ou vacinação, alertam os especialistas do Reino Unido, citados pela Sky News.

O secretário da Saúde, Sajid Javid, divulgou, através da rede social Twitter, que a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês) está “a investigar a nova variante” e que “são necessários mais dados”, mas que neste momento estão a ser tomadas “precauções”.

COVID-19 UPDATE:@UKHSA is investigating a new variant. More data is needed but we're taking precautions now.

From noon tomorrow six African countries will be added to the red list, flights will be temporarily banned, and UK travellers must quarantine.

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 25, 2021