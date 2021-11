Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O bode mais caro da Austrália foi leiloado, esta quarta-feira, pelo preço recorde de 21 mil dólares, o equivalente a 18,7 mil euros, no estado de Nova Gales do Sul.

O casal que adquiriu Marrakesh, o nome da cabra macho de 79 quilogramas, teve de bater, de acordo com o The Guardian, o antigo recorde pago por um ruminante deste género no país, que era de 12 mil dólares (cerca de 10,7 mil euros).

“É um bode muito estiloso, e muito bem constituído”, afirmou Andrew Mosley, descrevendo o porte do animal como “musculado, mas com uma camada de gordura”.

His name is Marrakesh

He's from NSW

and he just sold for $21,000 via @AuctionsPlus !!!! #Record ???? pic.twitter.com/8ovqPZlGjN — Matt Brann (@MattBrannRURAL) November 24, 2021

Antes de Marrakesh, o recorde monetário pertencia a Buck, um bode vendido no mês passado. Andrew e Megan Mosley foram já donos de um outro ruminante recordista, adquirido no ano passado por nove mil dólares (oito mil euros).

Andrew, que cria gado há 20 anos, cresceu na região de Nova Gales do Sul, e costumava pastar cabras quando era jovem para ganhar dinheiro. O dono do bode mais caro da Austrália explicou que o facto de haver cada vez menos cabras selvagens na região influenciou a escalada de preços. A procura por carne de cabra é agora maioritariamente saciada pelos criadores de gado daquela região da Austrália.

O casal tem, além de cabras, gado composto por vacas e ovelhas, e dedicam-se, de acordo com a ABC, à criação destes animais.

Quando eu era um miúdo, vendiam-se cabras por ‘tostões’, mas agora valem bastante dinheiro”, afirmou Andrew.

São as cabras, de acordo com o criador, o pote de ouro dentro da indústria do gado, porque “têm um custo de criação baixo, sem grandes impostos e uma margem de lucro elevada, além de se enquadrarem perfeitamente bem no nosso ambiente”.