Calçada portuguesa: cidade ou lapela?

Título: Tapetes de Pedra

Textos: José de Monterroso Teixeira e outros

Fotografia: Bruno Veiga

Design: Heloísa Faria

Editor: Nau das Letras

Páginas: 240, bilingues

Meia década depois de constituir a Associação da Calçada Portuguesa, com vários parceiros institucionais, dos produtores de pedra à Universidade de Lisboa, o Município de Lisboa promoveu a reimpressão deste livro de grande formato e bela apresentação gráfica, inicialmente publicado há dez anos no Brasil, pela 19 Design. Reconhece deste modo ter sido incapaz de fazer obra própria que actualize — e vá além — o livro de 1985 Empedrados Artísticos de Lisboa: a arte da calçada-mosaico de Eduardo Martins Bairrada (resgatando a riqueza do seu levantamento à fieldade visual que o desgraçou), ou deixe pelo caminho um sortido de pequenas e simpáticas publicações sem fôlego e alcance (que a graciosidade do tema faz imprimir com facilidade), a Câmara Municipal de Fernando Medina, apostada em conquistar a classificação de Património da Humanidade para a maneira lusitana de decorar o chão urbano, optou por socorrer-se deste vistoso álbum como trunfo para o fim em vista. Mas por incrível que pareça — na ausência de bibliografia relevante —, esta publicação não chegará às livrarias, pois destina-se em exclusivo a ofertas do Município e dos dois patrocinadores envolvidos.

O brevíssimo prefácio do autarca reduz Tapetes de Pedra a “uma prova do interesse internacional por esta arte tão Lisboeta, mas também universal” (nem tanto; p. 7). É duplamente curto, pois nem esta maneira de calcetar é um exclusivo da cidade, como se pode dizer que foi bem longe de Lisboa que alcançou as suas expressões mais gloriosas. A obra, assinada por seis autores, portugueses e brasileiros, e por Bruno Veiga, fotógrafo carioca actualmente a viver em Lisboa, estrutura-se em quatro capítulos temáticos — “História e memória”; “Meio ambiente e urbanismo”; “Arte e património”; “Difusão e disseminação” — seguidos por um pot-pourri fotográfico que recebeu o sugestivo título de “Tatuagens urbanas”. Corresponde, aliás, ao de uma exposição itinerante que de Belo Horizonte e Recife em 2011 viajou até ao Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, em 2015, com catálogo homónimo (que não existe na nossa Biblioteca Nacional…).

Tapetes de Pedra também é designação bastante feliz, desde logo para explicitar a influência romana antiga nos modos de construção de pavimentos, quer em vias públicas em pedra granítica quer em dependências domésticas em mosaico figurativo ou de padrão, ainda hoje tão claramente reconhecíveis no complexo de Conímbriga, ou em Pompeia e Herculano. A tradição árabe do ladrilho tão-pouco pode ser subestimada: em Évora, por finais do século XIV, coziam-se ladrilhos com um palmo de largura e dois dedos de espessura para “ladrilhar câmara” (p. 38). No reinado de D. Dinis (1279-1325), a Rua Nova em Lisboa recebeu pavimento em pedra. Monterroso Teixeira dá-nos prova — talvez inédita — de quanto o calcetamento de ruas da capital avançou por determinação de D. Manuel I, que se refere especificamente a “pedra miúda e muito bem feita” (cit., p. 44). No seu famoso Da fábrica que falece à cidade de Lisboa, de 1571, Francisco de Holanda recomendaria pedra preta para “calçadas de que Lisboa está tão descalça”, e mais de dois séculos depois, Ciryllo Volkmar Machado sublinharia a lição clássica, ao descrever no seu Tratado de Arquitectura a configuração das “estradas revestidas a calçada” (glareae stratae) que viu em Roma, na sua visita de estudo: duas laterais por onde carros e animais iam ou vinham, evitando cruzar-se, e uma faixa central, mais elevada, para peões.

Na cidade da Horta, ilha do Faial, por exemplo, em 1826 legislação municipal propunha aos moradores a colocação de ladrilhos em basalto no passeio em frente de suas casas, e no Rio Jean-Baptiste Debret — prudentemente fugido da guilhotina, como tantos outros da suposta “Missão Francesa” que a historiadora de arte Patricia Telles desmitificou — vira c. 1815 calceteiros negros assentando grandes lajes de pedra talhada (desenho, p. 66), além de outros momentos que desenhou (nota p. 94).