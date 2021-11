Seis pessoas, incluindo uma criança de 10 anos, ficaram feridas na sexta-feira, em Durham, na Carolina do Norte (EUA), na sequência de um tiroteio num centro comercial onde decorria a Black Friday. Horas depois, outro tiroteio feriu uma pessoa com gravidade também num centro comercial, mas em Tacoma, Washington.

No tiroteio da Carolina do Norte, que ocorreu durante a tarde de sexta-feira, uma criança de 10 anos foi atingida por uma bala que fez ricochete. Outras três pessoas ficaram feridas durante o tiroteio, embora os ferimentos não tenham sido causados por uma arma de fogo.

Os seis feridos receberam tratamento e estão livres de perigo. Uma pessoa foi detida, mas a polícia não deu esclarecimentos adicionais sobre a identidade. A polícia adiantou, no entanto, que o tiroteio se deu “entre dois grupo que se conheciam” e que não estavam a “disparar indiscriminadamente”.

I’m currently locked in a store with other shoppers due to a lockdown situation in Streets at Southpoint Mall in #Durham.

We’re waiting to hear from security what prompted this situation.

While shopping, I saw many people running. @TheDurhamPolice @WRAL #wral pic.twitter.com/dCVGWP40L8

— Aaron Thomas (@WRALAaron) November 26, 2021