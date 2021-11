Uma infeção respiratória de origem bacteriana afastou o piloto português Tiago Monteiro (Honda) da última prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se disputa no domingo, em Sochi, na Rússia.

De acordo com a assessoria de imprensa do piloto portuense, Monteiro “sentiu um mal-estar geral ao início da manhã, foi encaminhado para o centro médico do circuito e, mantendo as queixas, acabou por ser transportado para o hospital local para efetuar exames médicos”.

De acordo com a mesma fonte, Tiago Monteiro “encontra-se neste momento a ser medicado para uma infeção respiratória bacteriana, mas estável e a recuperar”.

Desta forma, o piloto da Honda falha as duas últimas corridas da temporada, numa altura em que ocupa a 16.ª posição do campeonato, com 75 pontos.