Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi detetado o primeiro caso da variante Ómicron do coronavírus em Itália, noticia o jornal Corriere della Sera.

Segundo aquele jornal, o caso foi diagnosticado numa pessoa que vive na região da Campania (no sul do país), mas que tinha recentemente regressado a Itália após uma viagem a Moçambique.

A pessoa está em isolamento e de boa saúde, diz ainda o jornal, sublinhando que a informação genética do vírus foi sequenciada num hospital de Milão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os contactos próximos da pessoa infetada também estão em isolamento.

O caso foi detetado poucas horas depois de Itália ter suspendido todo o tráfego aéreo de e para oito países no sul de África, incluindo Moçambique.

Itália é o quinto país europeu a detetar casos da variante Ómicron, depois da Bélgica, Reino Unido, Alemanha e República Checa.

Em Portugal, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou este sábado que “há casos em investigação”, referentes a pessoas que regressaram do sul de África, mas ainda não são casos suspeitos.

A variante Ómicron, inicialmente detetada no Botswana e com grande disseminação na África do Sul, está a preocupar a comunidade científica devido ao elevado número de mutações — e à possibilidade de escapar à vacina.