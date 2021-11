Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O EQB é o mais recente SUV da Mercedes, um pouco maior do que o EQA, mas mais curto e estreito do EQC. Contudo, ao novo EQB não faltam virtudes, a começar por ser dos poucos a poder oferecer uma versão com sete lugares, em alternativa aos tradicionais cinco assentos, ainda que a necessidade de optimizar o espaço interior tenha levado a Mercedes a optar por formas menos elegantes.

Já aqui lhe falámos do EQB, quando foi apresentado no mercado Chinês, com 4,684 m de comprimento, 1,834 m de largura e 1,667 m de altura, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,829 m. A bateria, com uma capacidade útil de 66,5 kWh, alimenta dois motores eléctricos, um por eixo, para garantir tracção 4×4.

O EQB vai estar disponível em duas versões, pelo menos para já, a 300 4Matic e a 350 4Matic, com a primeira, a mais acessível, a ser proposta por 55 mil euros na Alemanha. Nesta versão, os dois motores somam 228 cv, o que com um peso de 2175 kg, levam o SUV a anunciar 0-100 km/h em 8 segundos, atingindo um máximo de 160 km/h. A autonomia, essa, fica-se pelos 419 km entre recargas, abaixo da concorrência.

A versão mais potente do EQB, a 350 4Matic, mantém a capacidade da bateria, mas extrai 292 cv dos dois motores. Com esta potência acrescida, o SUV eléctrico atinge os 100 km/h em 6,2 segundos, mantendo os 160 km/h como velocidade máxima e os 419 km de autonomia. A opção com sete lugares, reservados para passageiros até 1,65 metros de altura, implica um investimento adicional de 1416€ no mercado alemão. Em Portugal, o EQB 350 4Matic é proposto por 64.949€.