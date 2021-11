Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O final do ano civil no futebol costuma trazer consigo a atribuição de uma série de prémios individuais em vários contextos e continentes. O principal, a Bola de Ouro, será conhecido na próxima segunda-feira. O outro com relevância semelhante, o The Best da FIFA, ficará para janeiro. Pelo meio, surgem mais uns quantos já com alguma tradição, como é o caso dos Globe Soccer Awards. E Portugal volta a estar bem representado entre os nomeados, com um total de três jogadores na corrida a Melhor Jogador do Ano.

Na lista conhecida este sábado, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias estão entre os 22 eleitos nesta fase da corrida, que ficará depois resumida três para a escolha do vencedor do prémio. Os nomes que estarão agora a votação não trazem grandes surpresas perante as escolhas habituais em 2021.

César Azpilicueta (Espanha/Chelsea)

Rúben Dias (Portugal/Manchester City)

Jorginho (Itália/Chelsea)

Robert Lewandowski (Polónia/Bayern)

Lionel Messi (Argentina/PSG)

Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

Karim Benzema (França/Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Itália/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Tottenham)

Romelu Lukaku (Bélgica/Chelsea)

Thomas Müller (Alemanha/Bayern)

Marco Verratti (Itália/PSG)

Federico Chiesa (Itália/Juventus)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

N’Golo Kanté (França/Chelsea)

Marquinhos (Brasil/PSG)

Neymar Jr. (Brasil/PSG)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Erling Haaland (Noruega/B. Dortmund)

Joshua Kimmich (Alemanha/Bayern)

Kylian Mbappé (França/PSG)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Manchester United)

De acrescentar que Ronaldo está também nomeado para o prémio de Jogador Favorito dos Fãs, a par de Benzema, Lewandowski, Messi, Mbappé e Salah, ao passo que Rúben Dias concorre pelo prémio de Melhor Defesa do Ano, com Alexander-Arnold, Azpilicueta, Bonucci, Chiellini, Marquinhos, Rüdiger e Kyle Walker.

Além dessas nomeações, Portugal terá ainda mais um representante mas num outro prémio, o de Diretor Desportivo do Ano: Luís Campos, que já deixou o Lille mas que contribuiu para a conquista da Ligue 1 na última temporada. Estão também nomeados para o galardão o italiano Piero Ausilio (Inter), os espanhóis Txiki Begiristain (Manchester City) e Roberto Olabe (Real Sociedad) e o neerlandês Marc Overmars (Ajax).

Também Jorge Mendes está na lista para Melhor Agente do Ano (prémio que já conquistou em algumas ocasiões), numa lista que conta ainda com o inglês Jonathan Barnett, o italiano Federico Pastorello, o italiano Mino Raiola e o israelita Pini Zahavi, caras habituais na luta pelo galardão.