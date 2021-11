Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apesar de o Model S Plaid ter batido o seu rival Porsche Taycan Turbo na pista de Nürburgring, revelando-se mais rápido em quase 12 segundos por volta, a Tesla anunciou desde logo que queria retirar mais uns segundos ao seu melhor tempo. Para o conseguir, pretendia recorrer às mesmas armas da Porsche, ou seja, montar travões que resistissem melhor a uma utilização intensiva em circuito e garantir um maior apoio aerodinâmico, com recurso a uma asa traseira escamoteável.

Da asa traseira, que já vimos ser testada no circuito germânico como um aileron activo, que varia a incidência para aumentar o apoio em curva e até na travagem, para depois quase desaparecer em recta, optimizando a velocidade, ainda não há sinal. Provavelmente, estará ainda em fase de desenvolvimento, mas já o mesmo não acontece com os travões melhorados.

No site norte-americano da Tesla – no português ainda não – já é possível encomendar para o Model S Plaid o kit de travagem mais performante e mais similar ao que é utilizado nos carros de competição. Os discos em carbocerâmica crescem em diâmetro (410 mm) e em espessura (40 mm), para na traseira surgirem igualmente discos mais generosos, com 410 mm x 32 mm.

As maxilas forjadas numa só peça recorrem a seis pistões à frente e quatro atrás, com o sistema de travagem a trocar o óleo convencional por outro com maior resistência à temperatura. Com esta alteração, a que se juntam as também novas pastilhas de travão, não só o Model S Plaid passa a necessitar de menos espaço para parar, como será capaz de realizar a mesma operação uma e outra vez, sem que o óleo comece a atingir temperaturas tão elevadas que piore o seu rendimento.

O novo kit de travagem está disponível no mercado norte-americano, por um valor de 20.000 dólares, o que equivale a cerca de 17.700€, restando saber quando será proposto aos clientes portugueses e por que valor.