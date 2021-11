Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Apresentando um currículo modesto, composto por uma época de destaque no Benfica, alguns bocadinhos como adjunto e muito futebol de academia – o que de certa forma explica o aspeto geral de professor de Educação Física que aparenta –, Bruno Lage não tinha propriamente a ideia de alguém com compromisso bem delineado. Calmo e despretensioso, com presença menor do que o nome sugere, sem o ‘carisma’ dos vários exageros que se veem em vários outros clubes, não é exatamente o tipo de pessoa que fica com o pulso acelerado. Um pouco de recrutamento, sugeriam alguns, para encher mais os bolsos do senhor [Jorge] Mendes e pouco mais. No entanto, a época do Wolves tem sido discretamente excelente.”

O artigo no site Football365 resumia aquilo que foi a chegada, o arranque e o desenvolvimento do projeto Bruno Lage no Wolverhampton, após suceder ao também português Nuno Espírito Santo. A apresentação teve o seu quê de receio, tendo em conta a imagem existente ainda em Inglaterra de adjunto (apesar de ter sido campeão no Benfica), e o arranque foi um dos piores dos últimos anos, com três derrotas pela margem mínima. No entanto, e apesar dos desaires, a equipa jogava bem. Raramente era inferior. Mostrava alguns (ou muitos) problemas na finalização. Houve ainda uma prova de vida com um triunfo em Watford mas a seguir houve outro contratempo em casa com o Brentford. Em cinco jornadas, apenas três pontos.

Apesar dos resultados, Lage, que com o passar do tempo ia consolidando a equipa e uma ideia de jogo, foi dizendo para dentro e para fora que o mais importante era acreditar no processo. Acreditar no processo, acreditar no que se estava a fazer, acreditar no caminho traçado. A vitória em Southampton, com o regresso aos golos de Raúl Jiménez, deu o mote para a melhor fase da equipa que nem a derrota fora com o Crystal Palace atrapalhou: em sete jogos, cinco vitórias, a última das quais contra a revelação West Ham, um empate nos descontos com o Leeds e o supracitado desaire, que colocaram o Wolverhampton na sexta posição e a rondar as posições de acesso à Liga dos Campeões – mesmo não sendo esse o objetivo.

Agora começava a série mais complicada da temporada, com nove encontros entre 27 de novembro de 3 de janeiro tendo cinco dos habituais Big Six no caminho, alguns jogadores ainda a recuperarem de lesão e dois defesas, Boly e Saïss, quase de viagem para a fase final da Taça das Nações Africanas. “Para mim, o grande desafio vai começar agora. Temos este jogos com o Norwich e a seguir são mais oito em cinco semanas numa fase em que estamos a trabalhar com 16 jogadores, dois guarda-redes. É um leque de opções curto e temos sempre outras contrariedades que podem aparecer. É importante que os nossos adeptos percebam o momento que vamos ter e a sua importância. Queremos pontos, pontos e pontos, digo-o três vezes porque o inverno está a chegar, dezembro vai ser longo e em janeiro perdemos dois centrais”, referiu Lage.

Era neste contexto que chegava a jogo fora com o Norwich, equipa que começou a Premier League com dois empates e oito derrotas, substituiu Daniel Farke depois da vitória com o Brentford e apostou em Dean Smith, que começou logo com um triunfo diante do Southampton em casa. Os canários superaram os problemas de finalização (tinham dois golos até às últimas três rondas, quando marcaram cinco), ganharam confiança e conseguiram os pontos que permitiram um primeiro sinal de que a descida não é inevitável, melhorando como adversário de um Wolves que trocou só Podence pelo regressado Trincão.

O encontro foi disputado, com muita entrega, algumas faltas um pouco mais duras para amarelo mas chegou ao intervalo com um nulo a todos os níveis nos golos, nas oportunidades e nos lances de perigo a não ser numa bola a três minutos do intervalo, quando a pressão de Raúl Jiménez fez efeito, Tim Krul fez o alívio na área já numa situação limite e João Moutinho rematou de fora da área para defesa de recurso do neerlandês (42′) antes de Aarons subir pela lateral direita, tabelar à entrada da área e rematar cruzado para grande defesa de José Sá (44′). A monotonia e o jogo a meio-campo com dificuldades para fazer a diferença no último terço estavam superados mas o intervalo chegaria apenas um par de minutos depois.

No segundo tempo, quando se pensava que o encontro ganharia outras características depois de como tinha ido para o descanso, a toada manteve-se e as oportunidades voltaram a escassear. O Norwich, tentando sempre tapar todos os espaços a defender de forma organizada ou nas transições, ainda foi esticando a equipa mas José Sá fez apenas uma defesa mais complicada a remate de Pukki, ao passo que do lado dos Wolves nem mesmo a entrada em campo de Adama Traoré mudou a postura inofensiva de uma equipa a falhar mais passes e a jogar mais lento do que é normal, num jogo que acabaria mesmo sem golos.