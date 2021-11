Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O secretário de Estado do Desporto pediu esclarecimentos à Liga Portuguesa de Futebol sobre o jogo que opôs Belenenses SAD e Benfica. O Observador apurou que João Paulo Rebelo enviou um email Pedro Proença, presidente do organismo responsável pelo principal campeonato de futebol em Portugal, exigindo esclarecimentos sobre o que levou a que as duas equipas se defrontassem, no último sábado, apesar de apenas nove jogadores da B. SAD estarem em condições de entrar em campo, depois de 10 jogadores terem testado positivo à Covid-19.

“No seguimento dos acontecimentos deste sábado relativos ao jogo Belenenses SAD vs SL Benfica, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto pediu esclarecimentos à Liga Portugal”, refere fonte oficial do Ministério da Educação. Ao Observador fonte da Liga Portugal diz desconhecer a existência de qualquer pedido de esclarecimentos — que surge horas depois de a própria Liga dar conta de que pediu uma reunião à Direção-geral da Saúde, à secretaria de Estado da Saúde e, também, à secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Um encontro que deverá acontecer já esta segunda-feira e em que se deverá analisar os acontecimentos que antecederam o encontro.

A Liga pretende “obter esclarecimentos claros sobre o protocolo de contingência sanitária em vigor nas competições profissionais de futebol, em concreto quais foram os procedimentos e critérios adotados neste caso pelo delegado de saúde local para determinar contactos de alto risco dentro do plantel da Belenenses SAD”, refere a nota tornada pública pelo organismo liderado por Pedro Proença. O organismo promete esclarecimentos públicos na sequência do encontro.

O pedido de esclarecimentos de João Paulo Rebelo surge num momento em que estão por esclarecer alguns pontos sobre a partida. O jogo terminou aos 46 minutos, logo após o início da segunda parte, quando a B. SAD já perdia por 0-7. A equipa entrou em campo com nove jogadores e, logo no início da segunda parte, apenas sete jogadores regressaram ao relvado. Segundos depois do apito para o reinício da partida, João Monteiro deu sinais de lesão e o árbitro viu-se forçado a dar o jogo por concluído por não estarem em campo pelo menos sete jogadores da B. SAD.