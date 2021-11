O eurodeputado bloquista José Gusmão vai ser o cabeça de lista do BE por Faro às eleições legislativas, decisão da Mesa Nacional que confirmou a repetição de Catarina Martins e Mariana Mortágua por Porto e Lisboa, respetivamente.

Em conferência de imprensa, a coordenadora do BE, Catarina Martins, apresentou as conclusões da Mesa Nacional, órgão máximo do partido entre convenções, que este domingo se reuniu para aprovar o programa eleitoral e as listas às eleições legislativas de 30 de janeiro.

Catarina Martins explicou que entre os critérios das escolhas dos candidatos esteve a decisão de, tendo a legislatura sido interrompida, os cabeças de lista com mandato parlamentar se manterem “exceto quando não estivessem disponíveis”.

Foi o caso único de João Vasconcelos, eleito em 2019 por Faro, sendo assim a principal novidade o facto de o eurodeputado José Gusmão ser o primeiro candidato por este círculo eleitoral.

Dos 22 círculos eleitorais, o BE decidiu repetir 10 cabeças de lista que tinha apresentados nas eleições legislativas de 2019.

Entre as mesmas apostas estão Catarina Martins (Porto), Mariana Mortágua (Lisboa), José Manuel Pureza (Coimbra), Moisés Ferreira (Aveiro), Joana Mortágua (Setúbal), José Maria Cardoso (Braga), Ricardo Vicente (Leiria) e Fabíola Cardoso (Santarém), distritos pelos quais estes candidatos são já deputados da Assembleia da República.

Em Viana do Castelo e em Évora, distritos pelos quais o BE não elegeu qualquer deputado, a Mesa Nacional decidiu voltar a apostar em Luís Filipe de Oliveira Louro e Bruno Martins, respetivamente.