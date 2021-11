Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois das fortes críticas dos responsáveis pelo Grupo Volkswagen, em relação ao serviço prestado e à cobertura da rede de postos de carga de que são uns dos accionistas, a Ionity respondeu com o convite a um novo sócio, a BlackRock, um investidor que não pertence ao sector automóvel. Os 700 milhões avançados pelo novo accionista vão ser utilizados na íntegra para acelerar a expansão da rede, apontando o consórcio para a existência de 7000 pontos de recarga em 2024.

A rede de postos de carga para veículos eléctricos da Ionity, que a seu favor tem a vantagem de ser a mais potente do mercado, fornecendo energia a 350 kW, quando a segunda mais possante está limitada a 250 kW, nunca se assumiu como uma proposta interessante. Apesar de se concentrar exclusivamente na Europa, o facto de oferecer um reduzido número de estações, com um baixo número de pontos de carga por estação, sobretudo quando comparada com a da Tesla, nunca impressionou grandemente o mercado, nem os utilizadores.

Tendo arrancado em 2017 com a construção da sua rede de carga, a Ionity prometeu ter em funcionamento 400 estações até ao final de 2020. Mas, no final do primeiro trimestre de 2021, ainda estava limitada a 336, com pouco mais de 1000 postos de carga. Isto aponta para menos de três pontos de carga em média para cada estação, valor que cai para apenas dois pontos se considerarmos exclusivamente Portugal.

Utilizando a Tesla como termo de comparação, o construtor norte-americano tem suportado sozinho a totalidade do investimento realizado na rede, o que não o impediu de criar 2699 estações e 24.515 pontos de carga até ao primeiro trimestre de 2021, o que dá uma média de nove pontos por cada estação de carregamento, em termos globais. Este valor, entretanto, já aumentou para 3254 estações e 29.281 pontos de carga, se pensarmos em termos de 3º trimestre de 2021. Este ritmo de crescimento significa que, em apenas seis meses, a Tesla inaugurou globalmente mais 555 estações e 4766 pontos de carregamento, substancialmente mais do que as 336 estações e 1000 pontos que Ionity inaugurou em pouco mais de três anos. Mesmo se considerarmos exclusivamente o mercado europeu, a Tesla contava em Março de 2021 com 600 estações e 6000 pontos de carga.