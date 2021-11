Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Real Madrid recebia este domingo no Santiago Bernabéu o Sevilha, em jogo da 15.ª jornada da liga espanhola, num encontro em que os madrilenos estavam obrigados a ganhar para manter uma vantagem interessante enquanto guardavam a liderança do campeonato. Isto porque os sevilhanos partiam para o encontro desta noite a dois pontos do adversário e o ultrapassariam-no em caso de vitória. Ancelotti num banco, Lopetegui no outro, estava lançado um grande jogo com muitos conhecidos dos portugueses em campo: de Casemiro e Militão a Acuña, passando por Fernando ou Óliver.

Com oito vitórias nos últimos 9 jogos, os madrilenos começaram mal o jogo e aos 12′ já perdiam depois de um golo de Rafa Mir, que cabeceou muito bem um cruzamento de Acuña, colocando o Real Madrid a correr e a jogar atrás do resultado. Numa partida em que os merengues tiveram mais posse de bola — mas pouco significante para o jogo —, em que ambas as equipas tiveram oportunidades de golo e em que o Sevilha não se negou a tentar jogar nos olhos do Real Madrid.

.@LaLiga ???????? | Real Madrid 0 x 1 Sevilla É o Sevilla quem sai na frente do marcador ???? É tudo teu https://t.co/dcWbSFENmm#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/qpbWuu5GHW — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 28, 2021

O empate chegaria vinte minutos depois do primeiro golo do encontro, quando Benzema encostou uma bola para o fundo da baliza. Militão subiu no campo e rematou muito forte, Bono lançou-se à bola e parecia pronto para resolver, mas defendeu contra o poste. O avançado francês e capitão dos blancos empatava assim a partida, mesmo depois de Courtois ver uma bola embater na trave.

.@LaLiga ???????? | Real Madrid 1 x 1 Sevilla Benzema sempre de olhos na bola, a aproveitar a oportunidade ???? É tudo teu https://t.co/dcWbSFENmm#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/dBJbvBKKF0 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 28, 2021

No segundo tempo, o Real Madrid melhorou a sua prestação, mas não houve oportunidades de golo consideráveis. Até que Vinícius Júnior, já aos 87′ do encontro, foi da esquerda para o meio a driblar adversários e rematou muito forte (2-1). Bono ainda tocou na bola, mas esta só tinha um direção: a do golo. Estava consumada a reviravolta madrilena e garantida a liderança de La Liga.

.@LaLiga ???????? | Real Madrid 2 x 1 Sevilla Vinícius fez um GOLAÇO para dar a vitória ao Real Madrid ???? É tudo teu https://t.co/dcWbSFENmm#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/kAiWBDfNU1 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 28, 2021

Liderança que Courtois manteve na última jogada do encontro, quando defendeu um cabeceamento de Delaney. Ficaram os três pontos para o Real Madrid e a boa réplica do Sevilha, que está a fazer um bom campeonato sob o comando de Lopetegui e não perdia para o campeonato há seis jogos.