Boletim. Incidência dispara nas últimas 24 horas e há mais 45 pessoas internadas

A incidência de novas infeções de Covid-19 disparou para 325,9 por 100 mil habitantes desde sexta-feira, altura em que este valor se encontrava nos 279,8. No continente, a incidência está acima do número nacional, em 327,5 por 100 mil habitantes, sendo que o número não era tão alto desde o dia 11 de agosto

Ao contrário da incidência, o R(t) baixou desde a última sexta-feira e está agora a 1,17 a nível nacional e 1,18 no continente. No dia do último balanço sobre este indicador estava nos 1,19 a nível nacional e 1,20 no continente. Na matriz de risco divulgada pela DGS, Portugal mantém-se no vermelho.