As autoridades chinesas anunciaram no domingo a captura de Zhu Xianjian, um norte-coreano de 39 anos, que tinha escapado da prisão e que era procurado há 40 dias.

Imagens divulgadas pelo Beijing News mostram Zhu a trepar um edifício prisional e a fugir pelo telhado. Vários guardas prisionais vão no seu alcance, mas não o conseguem apanhar, descreve a BBC.

A fuga gerou uma verdadeira caça ao homem, com a oferta de uma recompensa de 700.000 yuan (97.000 euros) em troca de informação sobre o seu paradeiro.

Zhu fugiu da Coreia do Norte em 2013. De acordo com registos judiciais, citados pela BBC, atravessou o rio que separa a China da Coreia do Norte, tendo, pelo caminho, invadido várias casas, de onde roubou dinheiro, telemóveis e roupa. Foi condenado por entrada ilegal na China, e também por furto e roubo.

Zhu tinha já cumprido nove anos da pena – estava a dois anos de ser libertado e deportado para a Coreia do Norte.

A China repatria todos os norte-coreanos, apesar de ser signatária da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, que obriga ao não-repatriamento de pessoas caso estejam em risco de perseguição ou tortura.

A China considera os desertores como migrantes ilegais, e não como refugiados, o que significa que são tratados como criminosos.

Em 2014, uma comissão de inquérito da ONU sobre direitos humanos afirmou que a Coreia do Norte é responsável por “violações sistemáticas, generalizadas e grosseiras dos direitos humanos” e por “crimes contra a humanidade”.