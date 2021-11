Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Diretora-Geral de Saúde abordou, em entrevista à Rádio Observador, a polémica realização do jogo do Benfica com a Belenenses SAD no domingo.

Graça Freitas diz que “não compete à autoridade de saúde determinar se havia ou não jogo”, e que apenas lhe competia analisar os casos para determinar a necessidade de isolamento das pessoas envolvidas, relativamente ao jogo da Belenenses SAD com o Benfica, em que o clube encarnado estava a vencer por 7-0 até à interrupção.

A Belenenses SAD entrou em campo para o jogo com o Benfica com apenas nove jogadores, e foi obrigada a desistir do jogo no início da segunda parte por falta de jogadores, depois de um surto da nova variante Ómicron da Covid-19 ter deixado grande parte do plantel de fora dos convocados para o encontro.

Segundo a Diretora-Geral de Saúde, se surgirem novos casos devido ao jogo, deverá ser feita nova “investigação epidemiológica” e análise do grau de risco para determinar possíveis isolamentos profiláticos, ou se apenas são necessárias as medidas de proteção individual como a “automonitorização, vigilância passiva, e métodos de proteção”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A responsável admite alargar a rede de contactos por cautela, devido à preocupação por uma variante relativamente desconhecida do vírus, mas garante não quer “isolar indiscriminadamente” pessoas. Depois da realização dos inquéritos e da avaliação do risco “tomam-se medidas”, diz Graça Freitas.