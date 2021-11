Deputada da Nova Zelândia pedala para o hospital em trabalho de parto

Não é a primeira vez que uma política do país se destaca por opções progressistas no que toca à maternidade. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, tinha já ficado conhecida por ter gozado de uma licença de maternidade enquanto desempenhava o cargo de líder do executivo neozelandês, e por ter levado a sua filha de três meses a uma reunião das Nações Unidos enquanto estava ainda período de amamentação.

Well my amazing friend @JulieAnneGenter cycled to hospital in labour AGAIN lol and had a beautiful baby this morning and all the Green whānau are so happy for you all! Aunty Ma can't wait till it's safe to snuggle xxxx pic.twitter.com/H35BE14X8F

— Marama Davidson MP (@MaramaDavidson) November 27, 2021