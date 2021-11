Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Rio vai avisando os mais distraídos: na próxima lista de candidatos a deputados, só vão ter lugar aqueles que forem competentes e leais. “Ter alguém que é muito competente mas é desleal não me serve para nada”, sugeriu o líder social-democrata.

Em entrevista à SIC, Rio fez questão de sublinhar que não pretende afastar todos aqueles que estiveram com Paulo Rangel nas últimas diretas, até porque ter estado do outro lado da barricada não significa necessariamente que tenha cometido uma traição.

Mas que não haja dúvidas: Rio vai riscar da lista todos aqueles que, apesar de terem sido peças importantes no rioísmo, decidiram mudar de equipa nestas diretas. “A pessoa tem de ser competente e leal“, sugeriu o presidente do PSD.

Desafiado a revelar se tem planos para reintegrar Paulo Rangel ou se pensa nele para um eventual futuro governo, o social-democrata ensaiou um não diplomático. “Neste momento Paulo Rangel tem um lugar relevante na Europa. Diz que vai continuar e bem“, cortou.

Rio deixou também escapar dois pontos da estratégia do PSD para o pós-legislativas: tal como o Observador já tinha antecipado, o líder social-democrata não acredita que António Costa esteja em condições de reeditar uma geringonça se ficar em segundo nas próximas legislativas; e que os socialistas deixarão o PSD governar se forem derrotados nas eleições. “Nunca aconteceu na vida. Não sei se poderá acontecer. Mas quero acreditar que o PS pode evoluir.”

O presidente do PSD reiterou ainda a indisponibilidade total para formar qualquer tipo de aliança com o Chega e tratou de insistir no apelo ao voto útil à direita. “O único partido que pode fazer frente ao PS é o PSD”, reforçou.

Quanto a uma eventual pré-coligação com o CDS, Rui Rio deixou tudo em aberto, assumindo que uma e outra solução tem vantagens e desvantagens. Recorde-se que a Comissão Política Nacional (CPN) do PSD já discutiu a questão e ‘chumbou’ de forma expressiva e maioritária qualquer aliança com os democratas-cristãos.

A proposta não foi votada formalmente, mas o sinal político foi dado, incluindo por três dos seus seis ‘vices’, André Coelho Lima, David Justino e Nuno Morais Sarmento. Ainda assim, Rio ainda não se compromete com uma resposta fechada. “Estou a fazer reflexão. Temos de todos ponderar isso muito bem”, sublinhou.