Às vezes uma novidade pode gerar interrogações: uma lareira sem lenha, fumos ou cheiros que aquece a casa e é amiga do ambiente? Pura realidade. Podemos afirmá-lo porque resolvemos testar as biolareiras Clearfire e comprovámos que sim, aquecem e permitem passar um serão confortável sem mantas nem pantufas.

Testar ao limite

Logo no primeiro dia, quando o representante da marca chegou para instalar o modelo adequado aos cerca de 30 metros quadrados da sala onde íamos ter a biolareira, fizemos mil e uma perguntas. Nunca tínhamos visto uma lareira destas a funcionar e queríamos mesmo saber tudo sobre tudo: eficácia, estética, resultados, conforto, segurança, escolhemos assumir uma atitude desafiadora, como se tudo o que nos diziam sobre as biolareiras fosse impossível.

Resposta a resposta, do funcionamento ao carregamento, da instalação à segurança tudo se mostrava simples, eficaz e eficiente. Mas já lá vamos. Primeiro, vamos falar-vos sobre os testes que fizemos, já sem dúvidas quanto à simplicidade e facilidade da utilização mas a querer ter a certeza absoluta que podemos recomendar as Clearfire.

Fomos cruéis

Naquele primeiro ensaio, percebemos que ligar uma destas biolareiras é tão simples como acender um candeeiro. Vimos que a chama é bonita e aquece. E, por mais que tentássemos ativar os sentidos, reconhecemos que o bioetanol não deixa mesmo cheiros nem fumos. Mas não desistimos de desafiar a verdade e, no segundo dia, fomos mais longe e saber que a temperaturas estavam a baixar, deu-nos um certo gosto. Deixámos as janelas da sala abertas durante umas boas horas e quase ficou mais frio dentro de casa do que na rua. Ou seja, criámos o ambiente ideal para testar o atributo principal de uma lareira: aquece ou não aquece? Começámos por encher o reservatório com o bioetanol. Estava quase vazio e, para recarregar, é preciso que a lareira esteja fria. Não queríamos interromper o teste. Depósito cheio, ligamos a lareira e, em poucos segundos, surgiram os cerca de 30 cm de chama. Tocaram à porta. Era um amigo que chegava de surpresa e, ainda no pequeno hall de entrada, sentiu qualquer coisa diferente. “O que é isto, vocês agora têm lareira?” Era verdade. Tínhamos lareira e a luz da chama a crepitar foi o sinal visível. Entrou na sala, nunca tinha visto uma biolareira e também duvidou. Fez-nos mil perguntas e tínhamos resposta para todas. Pouco depois, o conforto fazia-se sentir. “Incrível”, dizíamos. Pois é. Aquece mesmo. A conversa fluiu pela noite dentro (era uma sexta-feira) e a lareira lá estava, no seu crepitar silencioso, sem cheiro, sem fumo e sem que o ar ficasse pesado.

Ser uma lareira bio tem que se lhe diga

Passámos de desconfiados a rendidos e quisemos saber mais. Já tínhamos aprendido que uma biolareira Clearfire tem duas parte: o queimador e o suporte. Um suporte pode ser um móvel ou uma peça de design. De todas as maneiras, são sempre peças decorativas. No site da Clearfire vimos que há vários modelos, dos mais pequenos aos “gigantes”, para casas grandes, com espaços mais abertos. E que também é possível criar um suporte à medida para o queimador. Por isso há modelos para todas as casas: incrustados, em nichos, em mesas de centro ou até em móveis de televisão. Parece incrível mas é verdade. E, como o leitor ainda não testou uma lareira destas, passamos a explicar o que faz as Clearfire serem tão eficazes, limpas e seguras.

Energia renovável

Tudo começa com a ligação à tomada eléctrica. É esta energia que vai acender o piloto e aquecer o bioetanol. Não há combustão: uma vez aquecido, o bioetanol sai em forma de vapor e, ao entrar em contacto com o piloto, acende a chama. Mais simples impossível. Esta chama — fruto apenas desta fonte de energia renovável — aquece o ambiente e cria o conforto com que todos nós, que vivemos em apartamentos sem lareira, sonhamos. E mais: estas lareiras não requerem manutenção e, feitas as contas, há verdadeira economia: aquecedores a gás, lareiras tradicionais, irradiadores elétricos e mesmo os sistemas a pellets representam um custo anual superior ao das biolareiras.

Em qualquer divisão da casa

De rendidos passámos a convencidos. Mas ainda tínhamos uns dias para o nosso teste e quisemos usufruir da biolareira. Como esta era um modelos de demonstração, facilmente o levámos para o quarto. Obviamente que não dormimos com a lareira acesa, mas foi delicioso chegar à hora de deitar com o quarto aquecido e conviver com aquela chama enquanto nos preparávamos para dormir. A biolareira desliga-se com um simples apertar de botão. O aviso sonoro diz-nos que está off e a luz verde pisca por dois ou três segundos. Segurança garantida. A mesma segurança que não permite fazer carregamentos sem que a biolareira esteja fria e nos avisa quando a podemos ligar.

Dia e noite

Os seis dias do teste foram passando e o garrafão de 10 litros de bioetanol estava a chegar ao fim. Esta quantidade chegou para aquecer todos os serões e para nos encantarmos com a beleza da chama natural. Até convidámos mais amigos e, aparentemente, ter uma Clearfire em casa passou a ser um desejo de, pelo menos, alguns. Afinal, também acabaram por testar a biolareira, por isso ficaram a saber como funciona e que, de facto, aquece.

E o leitor? Como faria este teste?

Se instalassem uma biolareira Clearfire em sua casa, como a testaria? Será que está pronto para esta experiência? Faça o nosso quizz.