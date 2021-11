A ex-deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa vai assumir o cargo de presidente executiva da LeYa em Portugal, substituindo Isaías Gomes Teixeira, que se mantém como presidente do conselho de administração, anunciou esta segunda-feira o grupo.

De acordo com comunicado do grupo, Tiago Morais Sarmento e Pedro Marques Guedes, administradores com as áreas operacionais e financeiras, respetivamente, passam a administradores não-executivos.

O mesmo comunicado recorda que, “além da operação em Portugal, o grupo LeYa tem também operações em países africanos de expressão portuguesa e uma operação no Brasil, de ensino universitário à distância, na qual é líder no segmento de pós-graduação”.

Ana Rita Bessa foi deputada nas duas últimas legislaturas pelo CDS-PP, tendo feito a sua última intervenção na Assembleia da República no dia 30 de setembro, considerando na altura que combateu “o bom combate” e completou a sua tarefa.

Licenciada em Economia e com um mestrado em Ciências Educativas, Ana Rita Bessa, de 48 anos, foi diretora da LeYa Educação entre 2010 e 2015.