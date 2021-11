Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Continua a evolução tecnológica no futebol mundial. Depois de inovações como a tecnologia da linha de golo ou do já bem conhecido videoárbitro, a FIFA vai experimentar na próxima Taça das Nações Árabes, que começa já na próxima terça-feira, um sistema semiautomático de deteção de fora de jogo. A tecnologia já foi testada na Alemanha, Espanha e Inglaterra, e o grande objetivo é que seja utilizado no Mundial 2022, no Qatar.

Na parte superior dos estádios a FIFA pretende implementar cerca de uma dezena de câmaras, com Johannes Holzmüller, diretor de Tecnologia e Inovação no Futebol da FIFA, explicou o funcionamento.”Os dados extraídos do vídeo serão enviados às salas de operações e a linha de fora de jogo será calculada e o passe que der início à jogada chegará quase em tempo real. O operador das repetições pode depois mostrar a jogada imediatamente ao VAR”, disse o responsável.

No mesmo sentido, o italiano Pierluigi Collina, tido por muitos como o melhor árbitro de sempre e agora diretor para as questões de arbitragem na FIFA, afirmou que estes testes são “os mais importantes até agora”. No entanto, destaca que as decisões continuam nas “mãos” dos árbitros.

“Em caso de fora de jogo, a decisão é tomada depois de ser analisada não só a posição dos jogadores, mas também a sua implicação na jogada. A tecnologia pode marcar uma linha, mas a avaliação de uma interferência no jogo ou com um adversário permanece nas mãos do árbitro“, garante Collina.

A Taça das Nações Árabes vai ser disputada no Qatar por 16 seleções, até 18 de dezembro, entre as quais as do Bahrein e Egito, treinadas por Hélio Sousa e Carlos Queiroz, respetivamente.