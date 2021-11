O Governo Regional dos Açores pretende lançar, em janeiro, uma plataforma digital para facilitar o acesso dos empresários açorianos a candidaturas a apoios, anunciou hoje o secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.

“Posso avançar que está em fase de conclusão a digitalização do processo de candidaturas do Programa de Apoio à Restauração e Hotelaria para a Aquisição de Produtos Açorianos, através de criação de uma plataforma eletrónica específica para esse efeito”, revelou o titular da pasta do Emprego, nos Açores, Duarte Freitas, citado numa nota de imprensa.

O governante falava, por videoconferência, num fórum sobre a temática da transição digital, organizado pela Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico (ACIP).

Segundo Duarte Freitas, a nova plataforma digital, que deverá entrar em funcionamento em janeiro, irá desburocratizar procedimentos e facilitar o processo de submissão de candidaturas por parte dos empresários açorianos.

“No âmbito do processo de transição digital que já está a acontecer a nível regional, nacional e internacional, não podemos ficar para trás”, frisou, acrescentando que o executivo açoriano está a “desenvolver um grande esforço na transição digital dos serviços, a par do que já está feito nas áreas do emprego e da juventude”.

A nova ferramenta vai permitir, segundo o titular da pasta do Emprego, a apresentação de candidaturas por via eletrónica, “promovendo uma melhor gestão e mais rápida análise das candidaturas” e, por conseguinte, “fazendo chegar mais rapidamente às empresas os apoios a conceder”.

Duarte Freitas salientou, por outro lado, que o Plano de Resiliência e Recuperação (PRR), além de incluir uma verba de 29 milhões de euros para a formação e qualificação profissional, disponibiliza fundos para a transição digital.

“É mais que certa a adoção, cada vez maior de tecnologias digitais, até porque as nossas crianças e jovens constituem, já hoje, grandes consumidores digitais e é por isso que importa dotá-los de conhecimentos e capacidades mais habilitantes, facilitadores e potenciadores da empregabilidade”, afirmou.

O secretário regional realçou ainda a necessidade de formar especialistas em áreas que estão a surgir, como a transição energética e ambiental e, no campo da sustentabilidade, da exploração dos recursos, defendendo que são domínios com grande potencial de negócio focados no aproveitamento dos recursos endógenos dos Açores.