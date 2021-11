Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Até ao final do ano vão abrir 16 novos Espaços Cidadão em Portugal, mas o Governo prevê que, até 2030, 1141 freguesias, metade das existentes no país, tenham um espaço destes com o intuito de promover a coesão territorial.

De acordo com o jornal Público, estes espaços são uma espécie de “mini Lojas do Cidadão”, vão custar 20 milhões de euros do Portugal 2030 e servem para que os cidadãos tenham serviços de várias entidades mais perto do local em que habitam, sem terem de se deslocar aos grandes centros urbanos.

Segundo o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP), neste momento existem 782 Espaços Cidadão, dos quais quatro em consulados e são abrangidos 213 dos 278 municípios de Portugal continental.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR