*Em atualização.

Jack Dorsey, o fundador do Twitter, anunciou esta segunda-feira que vai abandonar o cargo de presidente executivo da rede social. Num comunicado que partilhou na rede social, o ex-líder da plataforma diz que “chegou finalmente o momento de sair” e adianta que Parag Agrawal, diretor tecnológico da empresa, irá substitui-lo.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021