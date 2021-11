Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ex-diretora executiva da Liga Portugal, Sónia Carneiro, diz que o organismo aplicou “o que efetivamente o que está no regulamento” em relação ao jogo Belenenses SAD-Benfica. “Não havia forma de a Liga adiar unilateralmente o jogo”, assegura.

” O que nos parece é que houve uma alteração de procedimentos por parte da autoridade de saúde, territorialmente competente, neste caso julgo que é Vale do Tejo (…) Alguma coisa de estranho se passou para que tenha havido uma alteração de procedimento por parte da autoridade de saúde local. Em termos do que a Liga poderia ter feito, e não podemos dizer que há culpados, era só basicamente magistratura de influência para convencerem os dois clubes a que não fossem a jogo naquela circunstâncias”, disse Sónia Carneiro, em declarações à CNN Portugal.

O jogo em causa terminou aos 48 minutos, com o Belenenses SAD sem o número mínimo de futebolistas, depois de ter começado apenas com nove, devido a um surto de Covid-19 no clube.

No domingo, o clube emitiu um comunicado onde apontou o dedo à Liga pelo não adiamento do jogo com o Benfica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Perante a desinformação existente e a gravidade dos factos ocorridos ontem [sábado] à noite, a Belenenses SAD tem a obrigação de contribuir para o cabal apuramento dos factos. Neste sentido, consideramos fundamental esclarecer que o adiamento do jogo de ontem – adiamento que considerávamos lógico e inevitável – entre a Belenenses SAD e o Sport Lisboa e Benfica inseria-se e insere-se plenamente na esfera de responsabilidade da Liga Portugal”, afirmava o comunicado emitido este domingo.

Também o governo pediu esclarecimentos à Liga. O secretário de Estado do Desporto enviou um email ao presidente do organismo, Pedro Proença, exigindo esclarecimentos sobre o que levou a que as duas equipas se defrontassem, no último sábado, apesar de apenas nove jogadores da B-SAD estarem em condições de entrar em campo, depois de 10 jogadores terem testado positivo à Covid-19.

O caso já levou também à convocação, pela Liga de Clubes, de uma reunião extraordinária, marcada para hoje.