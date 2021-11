Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O segredo mais mal guardado da Premier League foi oficialmente revelado: o Manchester United confirmou esta segunda-feira que Ralf Rangnick, treinador alemão de 63 anos, vai substituir Ole Gunnar Solskjaer e será o técnico interino da equipa até ao final da presente temporada. Em comunicado, o clube inglês indicou ainda que o vínculo de Rangnick com os red devils vai estender-se para lá deste período e por mais dois anos enquanto consultor.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick ????????????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

“Estou entusiasmado por juntar-me ao Manchester United e concentrado no objetivo de tornar esta época numa temporada de sucesso para o clube. O plantel está cheio de talento e tem um ótimo balanço entre juventude e experiência. Todos os meus esforços, ao longo dos próximos seis meses, serão com o objetivo de ajudar estes jogadores a alcançar o seu potencial máximo, tanto individualmente e, mais importante ainda, como uma equipa. Para além disso, estou ansioso por ajudar o clube a atingir os seus objetivos a longo prazo enquanto consultor”, explicou o novo treinador de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot nas primeiras palavras enquanto técnico do Manchester United.

No comunicado, o clube esclarece ainda que Michael Carrick vai continuar na liderança da equipa enquanto o processo do visto de trabalho de Ralf Rangnick estiver a decorrer — ou seja, ainda não é totalmente líquido que o alemão se vá estrear já no próximo jogo dos red devils, na quinta-feira, contra o Arsenal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O treinador natural de Backnang já passou por diversos clubes alemães, incluindo o Estugarda, o Hannover e o Schalke 04, e mais recentemente esteve ao comando do RB Leipzig. Desde julho, Rangnick estava ao serviço do Lokomotiv Moscovo enquanto diretor desportivo e de desenvolvimento, cargo que abandonou para se juntar agora ao Manchester United. Dono de uma filosofia muito própria, que se prende com a reação rápida à perda da bola e a marcação à zona, o técnico tem influenciado nomes como Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann ou Ralph Hasenhüttl.

Com a confirmação da contratação de Ralf Rangnick, o Manchester United confirma que pretende encontrar um treinador a longo prazo para assumir o projeto no final da temporada e desenhar o futuro do clube nos próximos anos. Zidane era o desejado mas não aceitou e o azimute virou-se para Mauricio Pochettino — que pode precisamente ser substituído pelo francês no PSG.