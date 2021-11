A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, agradeceu os apoios da China face à Covid-19 e ao terrorismo em Cabo Delgado, num encontro com Wang Yi, conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros chinês.

A governante “agradeceu o apoio multiforme da China a Moçambique, particularmente no combate, prevenção e tratamento da Covid-19, na luta contra o terrorismo e na assistência aos deslocados vítimas dos ataques” no norte do país, lê-se esta terça-feira em comunicado.

Os dois governantes encontraram-se no domingo em Dakar, capital do Senegal, à margem da oitava reunião ministerial do Fórum de Cooperação China-África.

Macamo “destacou a importância da China no desenvolvimento socioeconómico de Moçambique, nas áreas de agricultura, infraestruturas, saúde, educação e investimento empresarial”, acrescentou

A chefe da diplomacia moçambicana felicitou ainda o Partido Comunista da China “pela celebração do centésimo aniversário da sua fundação, augurando, neste contexto, o fortalecimento de laços partidários de amizade e irmandade”.

O comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (Minec) moçambicano cita ainda Wang Yi apontando o país lusófono como “parceiro” da China.