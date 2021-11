Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A BMW apresentou durante o Salão de Los Angeles o protótipo XM, uma antecipação para o futuro X8. Trata-se de um SUV de dimensões (muito) generosas que deverá montar uma mecânica híbrida plug-in, com cerca de 750 cv, que o construtor tem previsto colocar no mercado em 2022. A estética do XM surpreendeu pela exuberância, mas não tanto quanto a denominação do modelo.

O interior do XM, que deverá dar origem ao X8 M 5 fotos

XM é uma denominação registada pela Citroën desde 1989, ano em que surgiu o popular modelo francês. Daí que, quando a BMW apresentou o “seu” XM, ainda que sob a forma de protótipo, fosse necessária alguma explicação para perceber o aparente “milagre”.

E as explicações não se fizeram esperar, com uma fonte da própria Citroën a partilhar com a Carscoops o “acordo de cavalheiros” que fizeram com a BMW, em que à marca francesa era permitido denominar o C5 X, sem que a BMW se opusesse (devido ao X5) e os alemães podiam usar o M como versão desportiva do próximo X (provavelmente X8 M), sem que a Citroën dissesse que não. Apesar da marca do Double Chevron “continuar a exercer o direito de baptizar os seus modelos com todos os “X” que lhe ocorra, dos CX, AX, ZX, Xantia, Xsara e… XM”.