Se já estava a fazer planos para ir até à neve na Suíça ou visitar a família e amigos esta quadra natalícia, fique a saber que as regras para quem chega de Portugal apertaram no país. Desde a meia-noite desta terça-feira (e para já sem data final estabelecida) que as autoridades suíças incluíram Portugal na lista de países com variantes de preocupação o que tem várias implicações práticas. Desde logo, todos os passageiros com mais de 16 anos que cheguem de Portugal têm de apresentar um teste (PCR ou antigénio) além do certificado de vacinação ou recuperação.

Além desse teste, todos — incluindo crianças — são obrigados a cumprir 10 dias de quarentena. O governo suíço não faz qualquer discriminação entre vacinados ou recuperados, sendo que a quarentena se aplica também a estes mesmo com teste negativo à chegada.

E se estas duas limitações não são suficientes, o governo institui também a necessidade de realizar mais um teste. Entre o quarto e o sétimo dia depois de chegar ao país será necessário repetir o teste (PCR ou antigénio) e comunicar o respetivo resultado às autoridades.

As autoridades suíças disponibilizam ainda esta ferramenta online para cada cidadão possa consultar os requisitos que se aplicam nos vários casos. Desde 26 de novembro que a Suíça vem atualizando quase diariamente a lista de países onde figuram já a Bélgica, o Botswana, Essuatíni (antiga Suazilândia), Hong Kong, Israel, Lesoto, Moçambique, África do Sul, Zimbabué, República Checa, Egipto, Maláui, Países Baixos, Reino Unido, Angola, Austrália, Dinamarca, Zâmbia. A estes somam-se agora Portugal, Japão, Canadá e Nigéria.