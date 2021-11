Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou como um rumor poucas horas depois da derrota do Boavista em Arouca já na parte final da partida, tornou-se entretanto uma confirmação com um outro clube pelo meio. Depois de receber aquilo que apelida de “proposta irrecusável”, que sem confirmar o nome o Observador sabe que é o mesmo o Al Raed da Arábia Saudita (onde jogam Éder, o ex-sportinguista Eduardo, o ex-portista Atsu e o ex-maritimista Renê Santos), João Pedro Sousa chegou a acordo com os axadrezados para deixar o Bessa, anunciando isso mesmo num comunicado onde agradece ao presidente do clube a oportunidade. O sucessor, esse, está encontrado e vai ser apresentado nas próximas horas: Petit vai regressar à casa onde foi campeão como jogador.

“Venho por este meio comunicar que recebi, nas últimas horas, uma proposta irrecusável de um clube estrangeiro. Foi uma situação inesperada, que aconteceu muito rapidamente. Na realidade, vi-me confrontado com uma grande oportunidade para a minha carreira. Depois de uma grande ponderação, conversei com o presidente Vítor Murta, que percebeu os meus argumentos e permitiu que fosse possível chegar a um entendimento”, começou por anunciar João Pedro Sousa na despedida.

“Agradeço ao presidente Vítor Murta pela compreensão durante todo este processo, mas também pela oportunidade que me deu em representar o Boavista, um dos maiores clubes em Portugal. Ao longo destes meses, senti sempre um grande apoio por parte de toda a estrutura do clube, em especial do presidente Vítor Murta, que tem feito um grande trabalho em prol do Boavista e que me proporcionou todas as condições para ter sucesso”, acrescentou, antes de deixar também uma palavra aos adeptos boavisteiros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Quero ainda deixar um agradecimento especial e sentido a todos os jogadores pelo profissionalismo, entrega e dedicação que tiveram ao longo destes meses, acreditando sempre de uma forma incondicional na nossa proposta de treino e de jogo. Espero que compreendam esta minha decisão, principalmente os sócios e adeptos do Boavista, a quem peço que nunca deixem de apoiar esta equipa e estes jogadores, que merecem a maior sorte do mundo. Estou certo de que, todos juntos, vão conseguir atingir os objetivos do clube. Obrigado, Boavista!”, concluiu o treinador português de 50 anos, que depois de ter sido largos anos adjunto de Marco Silva passou pelo Famalicão entre 2019 e 2021 e chegou este verão ao Bessa.

Após um bom arranque de temporada, que colocou o Boavista perto dos lugares europeus, a equipa teve de seguida uma fase mais conturbada com muitas lesões à mistura, levando uma série de sete encontros sem vencer (três empates e quatro derrotas) que culminou na eliminação da Taça de Portugal frente ao Rio Ave e na atual 11.ª posição da Primeira Liga com 11 pontos (duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas).