Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma grande estrela luminosa foi colocada no topo de uma das torres da Sagrada Família, em Barcelona esta segunda-feira. A peça celebra a finalização daquela torre, mas está a motivar polémica entre os moradores da zona e a fundação que gere a basílica.

A estrela de 12 pontas tem 7 metros de diâmetro, pesa 5,5 toneladas e custou custou 1,5 milhões de euros. O seu lugar é no topo da Torre da Virgem Maria, que agora atinge os 138 metros de altura. No dia 8 de dezembro, Dia da Imaculada Conceição, a estrela irá iluminar-se, assim como as 800 janelas da torre onde está colocada. O dia da inauguração será marcado por uma série de atividades, incluindo uma missa oficiada pelo cardeal Joan Josep Omella i Omella, seguida da bênção da torre e do iluminação da estrela.

Mas segundo o jornal The Guardian, os habitantes locais e associações de moradores não estão satisfeitos e acusam a fundação religiosa que está responsável pela obra arquitetónica de arrogância na forma como os tem tratado. O porta-voz de um grupo local, Salvador Barroso, classificou a estrela como “esteticamente horrível”. Além disso, a sua preocupação foca-se no plano que a fundação tem para construir uma escadaria que conduziria à entrada principal da basílica, embora esta ainda não esteja acabada. E o problema é que a referida escadaria implicaria a demolição de três quarteirões inteiros da cidade, desalojando cerca de 1000 famílias e negócios.

O diretor-geral da fundação que gere a basílica, Xavier Martínez, afirma que estar aberto a sugestões sobre a escadaria, contudo explica que a decisão final cabe à câmara municipal, uma vez que teria de incluir a obra no seu novo plano urbano. A polémica promete durar, à semelhança das obras, cuja data de finalização marcada para 2026 foi posta de lado durante a pandemia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Sagrada Família é um dos pontos obrigatórios de turismo em Barcelona e, antes da pandemia, levava cerca de 60 mil visitantes por dia aquela zona. A basílica está em obras desde 1882 e, mesmo inacabada, é considerada a obra prima do arquiteto catalão Antoni Gaudí.